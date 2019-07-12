Украина пообещала перевести на глазах у РФ корабли через Керченский пролив

Новый глава генштаба ВСУ Руслан Хомчак признался, что существует вероятность того, что украинская сторона проведет на глазах у России свои корабли через Керченский пролив. Об этом сообщает Strana.ua.

Хомчак заявил, что корабли еще не спустили на воду, ведь это не произойдет сиюминутно, но планы покорить Керченский пролив у Украины имеются.

«Поскольку Керченский пролив — наш, как бы россияне не кричали, что он их», — подчеркнул Хомчак.

Ранее сообщалось, что завершено следствие по украинским морякам.

25 ноября 2018 года три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.