Россию возмутили действия Британии в Ормузском проливе

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что риск прямой конфронтации Ирану увеличился. Об этом сообщает ТАСС.

Рябков оценивает ситуацию, как «очень тревожную». По его словам, нет никаких представлений о последующих действиях, так как «прогнозировать дальнейшее развитие событий все сложнее». Он считает, что США обостряют ситуацию вокруг Ирана.

Замглавы ведомства отметил, что действия Британии в Ормузском проливе возмутительны, и могут привести к осложнению мореходства в регионе.

«Сейчас надо сконцентрироваться на деэскалации, на политических контактах», — заключил Рябков.

Ранее Иран отреагировал на обвинения в захвате британского судна.