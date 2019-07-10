О сотнях военных России в Венесуэле заявили в США
Глава Южного командования американских ВС адмирал Крейг Фоллер заявил, что на территории Венесуэлы пребывают сотни военных России, передает ТАСС.
Как отмечается, такое заявление он сделал во время слушаний в подкомитете комитета по делам ВС Сената американского Конгресса.
«Российские войска и российские военные подрядчики располагаются [в Боливарианской Республике], их присутствие в Венесуэле исчисляется сотнями», — заявил Фоллер.
Он добавил, что они поддерживают действующего президента страны Николаса Мадуро и занимаются обеспеением работоспособности военной техники из России.
Ранее Мадуро объявил о начале переговоров с оппозицией.