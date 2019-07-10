О сотнях военных России в Венесуэле заявили в США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/817/12294817/RTS2GL63-pic905-895x505-69470.jpg">

Глава Южного командования американских ВС адмирал Крейг Фоллер заявил, что на территории Венесуэлы пребывают сотни военных России, передает ТАСС.

Как отмечается, такое заявление он сделал во время слушаний в подкомитете комитета по делам ВС Сената американского Конгресса.

«Российские войска и российские военные подрядчики располагаются [в Боливарианской Республике], их присутствие в Венесуэле исчисляется сотнями», — заявил Фоллер.

Он добавил, что они поддерживают действующего президента страны Николаса Мадуро и занимаются обеспеением работоспособности военной техники из России.

Ранее Мадуро объявил о начале переговоров с оппозицией.