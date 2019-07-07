США призвали Германию отправить войска в Сирию
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt заявил о том, что США выступили с призывом к Германии отправить наземные войска в Сирию.
Отмечается, что целью призыва стала необходимость в частичной замене американских войск на северо-востоке Сирии.
Джеффри рассказал об активной роли Германии в политическом процессе и как союзника в борьбе против «Исламского государства» (организация запрещена в России).
Спецпредставитель добавил, что власти США надеются на добровольную отправку нескольких сотен немецких военных.
Он подчеркнул необходимость международного присутствия в данном регионе и заявил о проведении переговоров с Турцией о создании зоны безопасности.
Ранее сообщалось, что США усилили санкции против Сирии.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.