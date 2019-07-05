В России вырастут оклады силовиков

Военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов будут получать на 4,3% больше с 1 октября. Постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА «Новости».

Повышение будет касаться граждан, проходящих военную службу по контракту, а также по призыву, сотрудников органов внутренних дел, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел РФ, федеральной противопожарной службы, таможенных органов РФ и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Повышение будет проводится с учетом уровня инфляции по итогам 2018 года.

Ранее военнослужащие заявили, что им необходимо получать пенсию не менее 100 тыс. рублей в месяц