Появилось видео задержания танкера Ирана в Гибралтаре

В Сети появилось видео того, как проходило задержание иранского нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтарском проливе. Об этом сообщают «Вести.ru».

На видеозаписи изображен иранский танкер.

Представители порта Гибралтара совместно с полицией и королевской морской пехоты ВМС Великобритании задержали судно с неочищенной сырой нефтью рано утром 4 июля. Груз танкера в виде двух млн баррелей сырья хотели доставить на нефтеперерабатывающий завод в сирийском городе Баньяс.

Власти Ирана считают арест судна незаконным. Во время задержания на супертанкере обнаружили сырую нефть, которую должны были доставить в Сирию. Меру по аресту судна предприняли из-за возникших у властей Гибралтара подозрений в нарушении санкций ЕС против этой страны.

Ранее сообщалось, что Иран оценил последствия захвата своего танкера Британией.