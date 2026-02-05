Россиянам объяснили, как подростковый возраст влияет на репродуктивное здоровье

Репродуктивное здоровье российских подростков интересует медиков, так как именно в подростковом периоде зарождаются риски и факторы, запускающие впоследствии проблемы с репродуктивным здоровьем, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры акушерства и гинекологии Пироговского Университета Юлия Лобачева.

«Именно в этот период закладывается основа здоровья взрослого человека. При этом существуют риски, о которых люди не знают. В их числе стрессы, приводящие к нарушению менструальной функции у девушек, диеты, которые именно в подростковом периоде набирают наибольшую актуальность и являются основной причиной в последующем нарушений репродуктивного здоровья», — заметила доктор.

Кроме того, по словам специалиста, незнание, как пользоваться средствами контрацепции, лежит в основе раннего начала половой жизни и наступления беременности, что влечет за собой высокий риск заражения ВИЧ и другими заболеваниями передающимися половым путем, а также ранние аборты, которые могут быть причиной воспалительных заболеваний. Все это повышает риски развития бесплодия.

«Поэтому необходимо родителям донести до своих детей необходимость формирования правильных привычек — и не только половых, но и пищевых: рассказать им о правильности питания, что пища должна быть сбалансированной, об оптимальной физической активности, которая позволяет сохранить и повысить иммунитет, об отказе от курения и алкоголя, о необходимости правильно одеваться, избегая переохлаждений — одежда должна соответствовать времени года. Также необходимо рассказать о рисках ранних половых контактов, о необходимости правильной контрацепции и правильном режиме сна и отдыха, ведь именно в этом возрасте начинаются нарушения сна в связи с ночными сиденьями над книгой перед контрольными или пребыванием в телефоне, пока никто не видит», — заметила доктор.

