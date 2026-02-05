Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Наука

Россиянам объяснили, как подростковый возраст влияет на репродуктивное здоровье

Врач Лобачева: стресс в подростковом возрасте нарушает репродуктивное здоровье
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Репродуктивное здоровье российских подростков интересует медиков, так как именно в подростковом периоде зарождаются риски и факторы, запускающие впоследствии проблемы с репродуктивным здоровьем, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры акушерства и гинекологии Пироговского Университета Юлия Лобачева.

«Именно в этот период закладывается основа здоровья взрослого человека. При этом существуют риски, о которых люди не знают. В их числе стрессы, приводящие к нарушению менструальной функции у девушек, диеты, которые именно в подростковом периоде набирают наибольшую актуальность и являются основной причиной в последующем нарушений репродуктивного здоровья», — заметила доктор.

Кроме того, по словам специалиста, незнание, как пользоваться средствами контрацепции, лежит в основе раннего начала половой жизни и наступления беременности, что влечет за собой высокий риск заражения ВИЧ и другими заболеваниями передающимися половым путем, а также ранние аборты, которые могут быть причиной воспалительных заболеваний. Все это повышает риски развития бесплодия.

«Поэтому необходимо родителям донести до своих детей необходимость формирования правильных привычек — и не только половых, но и пищевых: рассказать им о правильности питания, что пища должна быть сбалансированной, об оптимальной физической активности, которая позволяет сохранить и повысить иммунитет, об отказе от курения и алкоголя, о необходимости правильно одеваться, избегая переохлаждений — одежда должна соответствовать времени года. Также необходимо рассказать о рисках ранних половых контактов, о необходимости правильной контрацепции и правильном режиме сна и отдыха, ведь именно в этом возрасте начинаются нарушения сна в связи с ночными сиденьями над книгой перед контрольными или пребыванием в телефоне, пока никто не видит», — заметила доктор.

Ранее ученые придумали, как сэкономить на производстве курицы.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!