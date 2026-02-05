Россиян предупредили о скрытых опасностях домашней курицы с рынка

Отдавать предпочтение домашней курице, полагая, что она более натуральная и полезная по сравнению с промышленной, — это заблуждение. На самом деле употребление домашней курицы несет куда больше рисков, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Полина Кулач.

По словам эксперта, яркий желтый цвет тушки, ассоциации с натуральным кормом и деревенской жизнью — это магнит для покупателя. Однако прежде чем купить домашнюю курицу на рынке, стоит несколько раз подумать, ведь для некоторых употребление именно домашней птицы может обернуться сильной аллергической реакцией, проявляющейся, например, кожными высыпаниями.

«Причина аллергии часто кроется в использовании хозяевами комбикормов, содержащих малые дозы антибиотиков для профилактики заболеваний. В условиях птичника или частного хозяйства, контроль за применением антибиотиков часто отсутствует. Хозяева, заботясь о здоровье своих птиц, могут давать им комбикорма с антибиотиками, не задумываясь о последствиях и, главное, о сроках выведения препаратов из организма птицы перед убоем», — рассказала она.

В промышленном птицеводстве антибиотики тоже используются, но их применение строго регулируется. Применение антибиотиков является вынужденной мерой, продиктованной высокой плотностью посадки птиц, что увеличивает риск распространения инфекций. Но перед убоем соблюдается строгий период выведения (каренция), гарантирующий, что в мясе не останется опасных концентраций лекарственных препаратов.

«Если на упаковке курицы вы видите маркировку «Без антибиотиков,» это означает, что на протяжении всей жизни птицы не использовались никакие антибактериальные препараты. Такая практика характерна для органического птицеводства, где к условиям содержания и кормления предъявляются особенно высокие требования», — добавила эксперт.

Привлекательный желтый цвет домашней курицы часто ассоциируется с употреблением птицей натурального корма. Однако, не стоит забывать, что в комбикорма для сельскохозяйственной птицы часто добавляют красители, предназначенные для придания более насыщенного цвета желтку и коже тушки.

«Эти красители могут быть как натуральными (каротиноиды, экстракты паприки и бархатцев), так и синтетическими (кантаксантин, кармуазин). Они используются не только для повышения привлекательности продукта, но и для поддержания здоровья птицы (в случае каротиноидов)», — сказала она.

Прежде чем поддаться очарованию «домашней» курицы, тщательно взвесьте все «за» и «против».

«Узнайте у продавца, чем кормили птицу, и будьте внимательны, если у вас или ваших близких есть склонность к аллергии. Помните, что в современном птицеводстве не всегда просто отличить натуральный продукт от продукта, улучшенного с помощью технологий. Тщательное изучение информации на упаковке, знание о стандартах органического птицеводства и консультация со специалистом помогут сделать осознанный и безопасный выбор», — резюмировала эксперт.

