В США нашли способы сэкономить $1,2 трлн

Американские аналитики заявили, что страна может сэкономить около $1,2 трлн на военных расходах в ближайшие десять лет, если правительство сделает несколько новых решений. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад Центра международной политики.

Как отмечается, эксперты считают, что США смогут сэкономить на сокращении численности военных и количестве баз. Также американской стороне следует не участвовать в военных конфликтах за рубежом и отменить модернизацию ядерного оружия.

«Любые вложения в оборону должны удовлетворять задачам как стратегической целесообразности, так и финансовой устойчивости», — отметили в центре.

Специалисты обратились к правительству страны с просьбой признать, что российская и китайская стороны не несут никакой угрозы США.

Ранее сообщалось, что конгресс США намерен выделить $6,5 млрд на противодействие России в Европе.