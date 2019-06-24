В США обвинили Россию во вмешательстве в дела страны
Представитель разведсообщества США заявила, что несколько стран, в том числе Россия, пытаются оказывать влияние на политику Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, власти США следят за некоторыми странами и их усилиями по влиянию на американскую политику, в том числе на результаты президентских выборов.
Она отметила, что российское государство использует в своих интересах социальные СМИ, которые принадлежат России, либо же англоязычные масс-медиа, находящиеся под его влиянием.
«Цель России — настроить американцев друг против друга, поскольку они считают, что на данный момент разделенная Америка соответствует их интересам», — пояснила представитель разведки.
В апреле 2016 года спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал доклад о «российском вмешательстве» в выборы в 2016 году. Согласно ему, никакого «сговора» между американским лидером Дональдом Трампом и Москвой не было.
Россия неоднократно отвергала все обвинения.
Ранее сообщалось, что Мюллера уличили в сокрытии важных фактов по «российскому делу».