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Представитель разведсообщества США заявила, что несколько стран, в том числе Россия, пытаются оказывать влияние на политику Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, власти США следят за некоторыми странами и их усилиями по влиянию на американскую политику, в том числе на результаты президентских выборов.

Она отметила, что российское государство использует в своих интересах социальные СМИ, которые принадлежат России, либо же англоязычные масс-медиа, находящиеся под его влиянием.

«Цель России — настроить американцев друг против друга, поскольку они считают, что на данный момент разделенная Америка соответствует их интересам», — пояснила представитель разведки.

В апреле 2016 года спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал доклад о «российском вмешательстве» в выборы в 2016 году. Согласно ему, никакого «сговора» между американским лидером Дональдом Трампом и Москвой не было.

Россия неоднократно отвергала все обвинения.

Ранее сообщалось, что Мюллера уличили в сокрытии важных фактов по «российскому делу».