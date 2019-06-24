Трамп вводит «жесткие санкции» против Ирана
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что подписывает указ о введении «жестких санкций» в отношении Ирана. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, санкции направлены против верховного иранского лидера Али Хаменеи.
В субботу, 22 июня, Трамп заявил о новых «существенных санкциях» против Ирана.
При этом он не уточнил, что это будут за санкции, отметив только, что они направлены против появления у Ирана ядерного оружия.
В то же время, вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс подчеркнул, что санкции вводятся из-за сбитого Ираном американском беспилотнике.
Ранее сообщалось, что США объявили об ужесточении санкций против Ирана.