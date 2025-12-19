Российского футбольного судью задержали при попытке улететь за границу

Российского футбольного судью Егора Егорова задержали по делу московского «Торпедо». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Егоров пытался улететь из России, но его задержали сотрудники правоохранительных органов.

19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

Решение об исключении «Торпедо» из Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято 10 июля.

7 октября Соболев признал вину по делу о подкупе судей.

Ранее совладельца «Торпедо», признавшегося в подкупе судей, выпустили из СИЗО.