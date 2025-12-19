На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова назвала «нигилизмом» решение ЕС по использованию активов РФ для кредита

Захарова: заявление ЕС о праве использовать активы РФ для кредита — это нигилизм
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Декларирование Евросоветом (ЕС) якобы наличия у него «права» использовать замороженные активы РФ для компенсации предоставляемого Киеву кредита является правовым нигилизмом. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметила, что согласно итоговому решению ЕС, кредит Киеву выплатят только при условии, что хотя бы часть этих средств пойдет на укрепление оборонной промышленности Европы.

» <...> подписались под этой схемой только 25 стран-членов из 27», — отметила Захарова.

Она также напомнила, что блокировка суверенных активов, а также попытки их конфисковать являются грубым нарушением международного права.

Президент России Владимир Путин ранее, выступая на итоговой пресс-конференции, заявил, что РФ будет в судебном порядке защищать свои интересы в случае изъятия замороженных в Европе активов. Кроме того, президент предупредил, что попытки изъятия активов РФ несут серьезные риски для инициаторов таких решений и подрывают доверие к финансовой системе этих стран.

Евросовет 19 декабря по итогам саммита в Брюсселе о решение ЕС выдал Украине кредит в размере €90 млрд за счет европейского бюджета, а не замороженных активов РФ, как планировалось ранее. При этом отмечается, что ЕС оставляет за собой право изъять российские активы для погашения задолженности Киева.

Ранее экономист просчитал ответные меры Москвы в случае конфискации активов РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами