Захарова назвала «нигилизмом» решение ЕС по использованию активов РФ для кредита

Захарова: заявление ЕС о праве использовать активы РФ для кредита — это нигилизм

Декларирование Евросоветом (ЕС) якобы наличия у него «права» использовать замороженные активы РФ для компенсации предоставляемого Киеву кредита является правовым нигилизмом. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметила, что согласно итоговому решению ЕС, кредит Киеву выплатят только при условии, что хотя бы часть этих средств пойдет на укрепление оборонной промышленности Европы.

» <...> подписались под этой схемой только 25 стран-членов из 27», — отметила Захарова.

Она также напомнила, что блокировка суверенных активов, а также попытки их конфисковать являются грубым нарушением международного права.

Президент России Владимир Путин ранее, выступая на итоговой пресс-конференции, заявил, что РФ будет в судебном порядке защищать свои интересы в случае изъятия замороженных в Европе активов. Кроме того, президент предупредил, что попытки изъятия активов РФ несут серьезные риски для инициаторов таких решений и подрывают доверие к финансовой системе этих стран.

Евросовет 19 декабря по итогам саммита в Брюсселе о решение ЕС выдал Украине кредит в размере €90 млрд за счет европейского бюджета, а не замороженных активов РФ, как планировалось ранее. При этом отмечается, что ЕС оставляет за собой право изъять российские активы для погашения задолженности Киева.

