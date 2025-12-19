На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукерья Ильяшенко подарила друзьям настоящий череп

Актриса Ильяшенко призналась, что однажды подарила друзьям настоящий антикварный череп
true
true
true

Актриса Лукерья Ильяшенко призналась, что однажды подарила друзьям настоящий череп. Воспоминаниями она перед выходом сериала «Жека Рассел» поделилась с онлайн-платформой Kion и необычными «журналистами» — собаками породы джек-рассел-терьер, той же, что и главный герой сериала.

«На мои подарки люди всегда реагируют с удивлением — например, я дарю им антикварный череп, они пугаются, а я говорю: «Вы не понимаете, это же настоящий питекантроп!» — посмеялась она.

Среди ярких событий года Ильяшенко перечислила появление у себя собаки Кабачка Мочалкина и съемки в новом проекте, где она играет разбойницу.

Накануне ведущая и телесваха Роза Сябитова рассказала, что не раз получала необычные подарки на Новый год.

«Мне вручили на январские праздники валенки. Я еще подумала: «Какой же это идиотский подарок, зачем мне он нужен?» Будто намекнули на возраст. Очень неприятно», — рассказала ведущая.

Ранее Наташа Королева рассказала, как проходит ремонт в загородном доме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами