Лукерья Ильяшенко подарила друзьям настоящий череп

Актриса Лукерья Ильяшенко призналась, что однажды подарила друзьям настоящий череп. Воспоминаниями она перед выходом сериала «Жека Рассел» поделилась с онлайн-платформой Kion и необычными «журналистами» — собаками породы джек-рассел-терьер, той же, что и главный герой сериала.

«На мои подарки люди всегда реагируют с удивлением — например, я дарю им антикварный череп, они пугаются, а я говорю: «Вы не понимаете, это же настоящий питекантроп!» — посмеялась она.

Среди ярких событий года Ильяшенко перечислила появление у себя собаки Кабачка Мочалкина и съемки в новом проекте, где она играет разбойницу.

Накануне ведущая и телесваха Роза Сябитова рассказала, что не раз получала необычные подарки на Новый год.

«Мне вручили на январские праздники валенки. Я еще подумала: «Какой же это идиотский подарок, зачем мне он нужен?» Будто намекнули на возраст. Очень неприятно», — рассказала ведущая.

