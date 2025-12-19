На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина получила от Австралии почти полсотни списанных танков

ABC: Австралия поставила 49 списанных танков M1A1 Abrams на Украину
Global Look Press

Австралия отправила почти полсотни списанных танков M1A1 Abrams на Украину. Об этом сообщил телеканал ABC.

«В этом месяце в Польше проводилась совершенно секретная операция Вооруженных сил Австралии по отправке 49 списанных танков M1A1 Abrams в поддержку Украине», — говорится в материале.

Журналисты обратили внимание, что данные машины уязвимы перед атаками российских беспилотных летательных аппаратов. Тем не менее в Киеве утверждают, что M1A1 Abrams могут сыграть решающую роль в конфликте.

По данным ABC, все логистические подробности транспортировки танков по миру до сих пор были засекречены. При этом телеканал узнал, что первые 37 машин были переданы Киеву еще в июле текущего года.

4 декабря вице-премьер Австралии Ричард Марлз заявил, что власти страны направят новый пакет военной помощи Украине. Его размер составит 95 млн австралийских долларов (около $63 млн). Из них $33 млн будут потрачены на закупку «критически важного военного оборудования» в рамках натовской программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), еще $30 млн — на приобретение боеприпасов, тактических радаров противовоздушной обороны и иной техники.

Ранее в Европейском союзе согласовали выделение до €90 млрд на помощь Украине в 2026–2027 годах.

