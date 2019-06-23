США объявили об ужесточении санкций против Ирана

Американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что страна введет новые санкции против иранской стороны за то, что она сбила беспилотник Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пенса, американский лидер Дональд Трампа лично объявит об ужесточении санкций в понедельник, 24 июня.

Он подчеркнул, что санкции станут ответными мерами Ирану за то, что страна сбила американский беспилотник, а также напала на два танкера в Оманском проливе.

До этого Трамп уже говорил, что вскоре будут приняты еще более жесткие санкции в отношении Ирана, поэтому их властям стоит серьезно задуматься, поскольку существующие санкции уже нанесли сильный ущерб экономике страны.

Ранее стало известно, что Трамп сделает с Ираном.