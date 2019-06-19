США могут предложить Турции компенсацию за отказ от российских С-400

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Представитель администрации США высокого ранга заявила, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Турцией возможную компенсацию за отказ от российских ракетно-зенитных систем С-400. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, приобретение Анкарой С-400 приведет к тяжелым последствиям для взаимоотношений между США и Турцией.

«Соединенные Штаты очень хотят избежать таких шагов», — подчеркнула она.

Она добавила, что необходима готовность турецких властей вести диалог с США относительно С-400.

Кроме того, она подчеркнула, что в случае покупки Турцией С-400, Соединенные Штаты могут применить закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Правда, заключила представитель, этот шаг ударит неприятным образом и по США.

Ранее Турция не повелась на шантаж США в отношении С-400.