Британия решила направить спецназ в Персидский залив

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Британская сторона направит в район Персидского залива сто спецназовцев для защиты своих судов после того, как на танкеры в Оманском заливе были атакованы. Об этом пишет «The Times».

По данным издания, охрану судов Британии поручат морским пехотинцам десантно-диверсионного отряда, который находится около Плимута. Для этого будет сформирована 19-я целевая группа особого назначения. Она возьмет на себя патруль вод Персидского залива на военных кораблях и обеспечит охрану военных и торговых кораблей, плывущих через Ормузский пролив.

Ранее иранская сторона вызвала посла Британии в Тегеран после того, как страну обвинили в нападениях на нефтяные танкеры в Оманском заливе.