Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, который «съест F-35 на завтрак», уже на протяжении почти десяти лет является предметом беспокойства западных ВВС. Можно что угодно говорить о F-35, но американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin уже построила 171 истребитель, в то время как в России могут никогда не создать того количества Су-57, которое ожидают западные эксперты и которое нужно российским ВВС. Об этом сообщает The National Interest.

Как отмечается, приобретение Су-57 замедлилось по двум причинам. Первая связана с техническими сложностями, с которыми столкнулась российская авиационная промышленность, отягощенная упадком периода после окончания Холодной войны. Уточняется, что вопросы связаны со стоимостью и производительностью двигателей российских истребителей. Вторая причина связана с состоянием российской экономики, которая пострадала от санкций и падения цен на нефть. Таким образом, неясно, будут ли Су-57 когда-нибудь действительно угрожать доминированию Запада в небе.

Основной вопрос, связанный с Су-57, заключается в том, сможет ли российская авиационная промышленность произвести достаточное количество надежных истребителей, которые будут иметь стратегическое влияние. Однозначный ответ дать трудно, поскольку он во многом зависит от состояния экономики страны и количества внутренних заказов на истребители.