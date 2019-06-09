Мину времен ВОВ обезвредили в Волгограде

В Волгограде саперы провели операцию по ликвидации найденной мины времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.

Как отмечается, мину нашли возле яхт-клуба на острове Сарпинский в Волгограде. Выяснилось, что это 82-миллиметровая минометная мина и ее категорически нельзя было перевозить.

«Опасная находка была обнаружена отдыхающими», — Астафьев.

Он также рассказал, что саперы осторожно перенесли мину на безопасное расстояние и подорвали накладным зарядом.

Ранее сообщалось, что немецкую авиабомбу времен ВОВ обезвредили в Крыму.