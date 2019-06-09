Все военные проголосовали на выборах президента Казахстана

В вооруженных силах Казахстана завершилось голосование на внеочередных выборах президента страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оборонное ведомство страны.

В минобороны отметили, что в голосовании приняли участие 100% личного состава. Всего на военных объектах Казахстана было создано 19 избирательных участков.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на внеочередных выборах главы государства.

В воскресенье, 9 июня, жители Казахстана в шестой раз выбирают президента, впервые в них не участвует первый президент страны Нурсултан Назарбаев.

Он объявил об уходе со своего поста 19 марта 2019 года, после этого были объявлены внеочередные выборы. Свои полномочия Назарбаев передал председателю сената казахстанского парламента Касым-Жомарту Токаеву.