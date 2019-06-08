В Сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС США

Пользователи Сети на оказались поражены поведением российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА «Новости».

Многие отметили, что удивительно, как спокойно россияне продолжают отдыхать и «загорать» на палубе.

«В то время как на военном корабле США, по-видимому, царит абсолютная паника, российские моряки загорают на вертолетной палубе своего эсминца», — написал один из пользователей.

Российских моряков назвали «классными ребятами».

Ранее представитель Седьмого флота ВМС США командир Клейтон Досс заявил, что российский большой противолодочный корабль «Удалой» едва не столкнулся с американским ракетным крейсером Chancellorsville в Филиппинском море.