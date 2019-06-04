Столтенберг назвал Зеленскому условия для вступления НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал президенту Украины Владимиру Зеленскому условия для вступления Киева в альянс. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, НАТО сохраняет двери открытыми для Украины.

Он также добавил, что для вступления Украине следует проводить реформы, чтобы достичь стандартов НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что другие страны «не имеют права» пытаться вмешиваться в процесс вступления Украины в НАТО.

Ранее сообщалось, что Зеленский решил активизировать сотрудничество с НАТО из-за России.