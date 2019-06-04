НАТО и Украина проведут учения в Черном море

НАТО и Украина проведут совместные учения в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, речь идет о дополнительных военных учениях.

Он также добавил, что учения НАТО и Украины состоятся в июле.

Ранее сообщалось, что Украине хотят предоставить статус главного союзника США вне НАТО.