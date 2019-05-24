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В Вооруженных силах России появилось звание главного сержанта, сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа, командующий округа генерал-полковник Александр Дворников провел встречу с главными сержантами соединений и воинских частей.

На учебно-методический сбор в Ростов- на Дону приехали 370 главных сержантов. До этого в войсках округа был проведен отбор лучших военнослужащих из числа сержантов.

Ранее сообщалось, что в России изменятся правила ношения военной формы.