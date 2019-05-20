Военный корабль США вошел в Южно-Китайское море

Американский эсминец USS Preble прошел в спорных водах в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, эсминец ВВС США прошел около Скарборо-Шол, который Китай считает частью своей территории.

Как отмечается, американский военный корабль вошел в спорные воды, чтобы «сохранить доступ к водным путям» в соответствии с нормами международного права.

При этом подобные действия со стороны США вызовут негативную реакцию КНР на фоне торговых споров двух стран.

Ранее сообщалось, что эсминцы США прошли через Тайваньский пролив.