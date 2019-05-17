Эрдоган высказался по С-400
В Турции подтвердили свое намерение закупить у России С-400. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко после ее встречи с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.
По ее словам, Турция готова закупать С-400, несмотря на «беспрецедентное давление» со стороны США.
«Он [Эрдоган] заявил, что...договоренности будут выполняться», — подчеркнула Матвиенко.
Ранее в конгрессе США предложили обложить Турцию санкциями за покупку российских С-400.