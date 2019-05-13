Начались крупнейшие в истории Турции военные учения

Крупнейшие в истории Турции плановые военно-морские учения Denizkurdu-2019 («Морской волк») объявлены открытыми, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение турецкого минобороны.

Отмечается, что учения будут проходить с 13 по 25 мая в акватории Черного, Эгейского и Средиземного морей, в них будут задействованы 131 судно, 57 самолетов и 33 вертолета и поучаствуют почти 26 тысяч военных.

«Целью их является улучшение координации действий флотилий в период кризисов», — рассказали в военном ведомстве.

По информации ведомства, в рамках учений планируется отработать действия турецких ВМС в случае военного конфликта, нанесение ударов по объектам условного противника на суше и на море и проверить эффективность судовых систем ПРО.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция провели учения в Черном море.