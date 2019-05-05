Террорист-смертник взорвался возле полицейского участка в Афганистане

На севере Афганистане возле полицейского участка подорвал себя террорист-смертник, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что боевик террористической организации «Талибан» (организация запрещена в России) был за рулем внедорожника. Он взорвался возле полицейского участка.

В настоящее время пока нет других данных о произошедшем.

Ранее сообщалось, что террористы атаковали кортеж вице-президента Афганистана.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.