КНДР подтвердила запуск ракет
Лидер КНДР Ким Чен Ын осуществлял руководство учениями оборонительных частей страны, в ходе которых были использованы дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие. Об этом сообщает ЦТАК.
Отмечается, что целью запуска была оценка эксплуатационных свойств и точности ударных характеристик крупнокалиберных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения.
«После определения последовательности и методов Верховный лидер дал приказ о запуске», — говорится в сообщении.
Ранее южнокорейское агентство «Ренхап» сообщило, что Северная Корея осуществила испытательный запуск ракеты малой дальности в направлении Японского моря. Затем в Сеуле уточнили, сколько ракет запустила КНДР.