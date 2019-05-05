КНДР подтвердила запуск ракет

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Лидер КНДР Ким Чен Ын осуществлял руководство учениями оборонительных частей страны, в ходе которых были использованы дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие. Об этом сообщает ЦТАК.

Отмечается, что целью запуска была оценка эксплуатационных свойств и точности ударных характеристик крупнокалиберных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения.

«После определения последовательности и методов Верховный лидер дал приказ о запуске», — говорится в сообщении.

Ранее южнокорейское агентство «Ренхап» сообщило, что Северная Корея осуществила испытательный запуск ракеты малой дальности в направлении Японского моря. Затем в Сеуле уточнили, сколько ракет запустила КНДР.