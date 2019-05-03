Готовность России к «военному обострению» оценили на Украине

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Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Россия готова к «военному обострению» в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он сделал такой вывод, основываясь на численности российских войск, которые сосредоточены на границе Украины.

«Может такое произойти или нет? Да, вероятность такого сценария допустима, но он не будет происходить одномоментно», — отметил Тука.

Он добавил, что для этого требуется «информационная подготовка», которая может произойти в ходе проведения избирательной кампании в Раду.

При этом в преддверии 9 мая «обострений» не ожидается, заключил Тука.

Ранее Тука рассказал, как на Украину попадает российская нефть.