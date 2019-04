В сети появилось видео наезда военной машины на людей в Венесуэле

Военный автомобиль наехал на толпу протестующих людей в Венесуэле. Видео опубликовал журналист Алехандро Альварез в твиттере.

На кадрах видно, как бронированный автомобиль наезжает на толпу людей. Некоторые из протестующих успевают убежать, однако не менее пяти человек оказываются под колесами машины. После того, как военный автомобиль проехался по людям, он разворачивается и уезжает.

«В результате столкновений венесуэльский военный автомобиль только что въехал в толпу гражданских лиц на шоссе», — написал Альварез.

В настоящее время нет данных о пострадавших в результате инцидента.

Ранее сообщалось, что все военноначальники Венесуэлы остались верны Мадуро.

!!! Intense clashes, a Venezuelan military vehicle just drove into a crowd of civilians on the highway. #Venezuela pic.twitter.com/pcSTd3TwMf