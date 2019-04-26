В МИД России оценили предложение Трампа по ядерной сделке

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва проанализирует предложения США по ядерному соглашению в случае, если поступят конкретные инициативы, передает РИА «Новости».

Ранее CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить «большое» ядерное соглашение с российскими и китайскими властями.

«Еще раз подчеркиваю, что нам бы хотелось все-таки убедить наших американских коллег в том, что с учетом происходящего было бы весьма своевременно согласовать совместное заявление о недопустимости ядерного конфликта, о недопустимости ядерной войны», — сказал Рябков.

Также он назвал «мифическими» сообщения американских СМИ о «росте» российской ядерной угрозы. Кроме того, дипломат указал на то, что США сами хотят увеличить свой ядерный арсенал.