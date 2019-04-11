Когда Украина отправит суда в Керченский пролив, рассказали в Минобороны

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Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда власти Киева направят свои корабли в Керченский пролив. Об этом сообщает портал NEWSONE.

По его словам, если Украина откажется от своих попыток пройти через пролив, значит она подтверждает, что больше не претендует на Азовское море и собственную территорию.

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Он также добавил, что страна направит свои корабли в пролив, когда ее военно-морские силы, а также международные партнеры Украины будут готовы.

Ранее сообщалось, что в совфеде заявили, что нарушение прохода через Керченский пролив может обернуться войной.