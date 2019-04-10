Армия Хафтара сбила военный самолет

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Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбила военный самолет, вылетевший из ливийского города Мисрата, передает РИА «Новости».

Уточняется, что армия Хафтара сбила самолет ВВС Правительства национального согласия (ПНС) над Триполи.

Ранее сообщалось, что армия Хафтара отправила подкрепление на запад Ливии.

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В Ливии столкнулись две стороны: ливийская национальная армия, находящаяся под командованием маршала Халифа Хафтара, и силы правительства национального согласия Фаиза Сараджа.

4 апреля Хафтар объявил о начале похода на город, а 7 апреля проправительственные силы Ливии заявили о начале действий против армии Хафтара