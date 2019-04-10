В МИД Турции пригрозили США найти замену истребителям F-35

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара сможет найти замену истребителям F-35 в случае отказа США от их поставки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, если Турции не дадут закупить F-35, то она приобретет аналогичные самолеты у других стран.

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«И так будет продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения», — добавил Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что в МИД Турции не исключили еще одной сделки с Россией по С-400.