Единственный аэропорт Триполи закрылся после обстрела

Единственный действующий в Триполи аэропорт Митига приостановил работу после авиаударов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По предварительным данным, военные самолеты Ливийской национальной армии Халифы Хафтара нанесли удар по аэропорту, «создав угрозу безопасности полетов гражданской авиации и жизни гражданского населения».

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Ранее США призвали армию Хафтара прекратить наступление на Триполи.

В Ливии столкнулись две стороны: ливийская национальная армия, находящаяся под командованием маршала Халифа Хафтара и силы правительства национального согласия Фаиза Сараджа.

4 апреля Хафтар объявил о начале похода на город, а 7 апреля проправительственные силы Ливии заявили о начале действий против армии Хафтара.