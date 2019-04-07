Пулеметчицу «Ведьму» посмертно наградили на Украине

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На Украине посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого украинскую пулеметчица Яну Червоную («Ведьма»), сообщает RT со ссылкой на распоряжение украинского лидера Петра Порошенко.

Отмечается, что указ о назначении особого ордена подписал Порошенко.

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«Ведьму» наградили за мужество, которое она проявила, защищая страну, говорится в заявлении.

Ранее стали известны детали смерти пулеметчицы «Ведьмы».

«Ведьма» поступила в батальон «Донбасс-Украина» добровольцем и воевала в Донбассе с сентября 2016 года.