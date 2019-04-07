Пулеметчицу «Ведьму» посмертно наградили на Украине
На Украине посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого украинскую пулеметчица Яну Червоную («Ведьма»), сообщает RT со ссылкой на распоряжение украинского лидера Петра Порошенко.
Отмечается, что указ о назначении особого ордена подписал Порошенко.
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«Ведьму» наградили за мужество, которое она проявила, защищая страну, говорится в заявлении.
Ранее стали известны детали смерти пулеметчицы «Ведьмы».
«Ведьма» поступила в батальон «Донбасс-Украина» добровольцем и воевала в Донбассе с сентября 2016 года.