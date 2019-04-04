Польский генерал пригрозил России ядерным ударом

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Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил в интервью порталу Wirtualna Polska, что страны Запада применят против России ядерное оружие, если она будет проявлять «агрессию».

Он рассказал, что Соединенные Штаты уже были готовы нанести ядерный удар по России, чтобы «остановить Красную армию на территории Польши». Однако, подчеркнул Скшипчак, подобная стратегия все еще рассматривается на случай «российской агрессии».

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Генерал также отметил, что ни одна страна Европы в одиночку не сможет противостоять России в случае военного конфликта, поэтому европейские государства объединились в формате НАТО.

Ранее сообщалось, что армия США возвращается к стратегии времен холодной войны.