США, Испания и Румыния обсудили «агрессию» России в Черном море

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Заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино заявил, что госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министрами иностранных дел Румынии и Испании Теодором Мелешкану и Жозепом Боррелем действия России в Черном море. Заявление Палладино опубликовано на сайте Госдепа.

Отмечается, что трехсторонняя встреча прошла в Вашингтоне.

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Палладино рассказал, что стороны обсудили сотрудничество с «верным сторонником НАТО» Румынией. Они согласились, что на восточной границе страны есть «проблемы», которые предстоит решить альянсу.

Также главы внешнеполитических ведомств провели переговоры о роли Румынии в поддержании стабильности в черноморском регионе, где наблюдается «российская агрессия».

Ранее сообщалось, что два корабля НАТО вошли в порт Одессы.