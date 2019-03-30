Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся

В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА «Новости».

Отмена полета произошла из-за погодных условий.

Полет был запланирован на 09.00 мск на Воронежском авиационном заводе. Но облачность значительно ниже необходимой для полетов.

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По данным синоптиков, улучшение погодных условий ожидается к 12.00 мск субботы.

Ранее сообщалось, что первый полет произойдет до февраля 2019 года.

Ил-112В стал первым военно-транспортным самолетом, разработанным в России «с нуля» в постсоветский период.