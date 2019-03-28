В МИД рассказали, когда российские войска покинут Венесуэлу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские военные будут находиться в Венесуэле столько, сколько «понадобится» им, а также венесуэльскому правительству. Слова Захаровой передает ТАСС.
«Это все (присутствие войск России в Венесуэле. — «Газета.Ru») делается на основе двусторонних договоренностей», — сказала Захарова.
Реклама
Она не уточнила, о каких договоренностях идет речь и какие условия нахождения войск они предполагают.
Ранее Захарова нашла «плацдарм» США для «вмешательства» в Венесуэлу.