13 военных погибли при крушении вертолета в Казахстане
Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, ведомство выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших.
Как отмечается, вертолет выполнял полет в темное время и в сложных метеорологических условиях.
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В настоящее время минобороны Казахстана совместно с МВД страны выясняет причины крушения вертолета.
Ранее стало известно, есть ли выжившие в разбившемся вертолете в Казахстане.