13 военных погибли при крушении вертолета в Казахстане

Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, ведомство выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Как отмечается, вертолет выполнял полет в темное время и в сложных метеорологических условиях.

Реклама

В настоящее время минобороны Казахстана совместно с МВД страны выясняет причины крушения вертолета.

Ранее стало известно, есть ли выжившие в разбившемся вертолете в Казахстане.