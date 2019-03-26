МИД указал на «циничные» попытки США вмешаться в военные дела России и Венесуэлы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/647/12140647/upload-RTS2BX9E-pic905-895x505-1709.jpg">

Венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса заявил, что США проявляют «цинизм», пытаясь помешать военно-техническому сотрудничеству России и Венесуэла. Об этом он написал в своем твиттере.

Министр отметил, что США проявляют «цинизм», так как сами располагают, по его данным, 800 военными базами по всему миру и военным бюджетом, который превышает $700 млрд.

Реклама

Арреаса подчеркнул, что Венесуэла является свободной страной, которая сама определит, с кем осуществлять военное сотрудничество.

Ранее венесуэльские власти подтвердили, что в страну прибыли самолеты с российскими военными.