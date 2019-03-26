Власти подтвердили визит российских военных в Венесуэлу

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Вице-президент Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Диосдадо Кабельо подтвердил, что в Каркасе приземлились российские самолеты с военными. Об этом сообщает Reuters.

Кабельо уточнил, что прибытие российских военных санкционировал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Цель визита военных он не уточнил.

Ранее источник заявлял, что российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для обсуждения контрактов, которые были заключены до начала кризиса в республике. Он добавил, что визит военных не связан с возможным вводом войск США в Венесуэлу.