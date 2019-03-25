Порошенко подсчитал потери в Донбассе

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Президент Украины Петр Порошенко подсчитал, что за время операции в Донбассе погибли 2 тысячи 959 украинских военных, передает РИА «Новости».

«Цена, которая была заплачена за то, чтобы мы могли строить государство, слишком высокая: 2 тысячи 959 воинов отдали свои жизни для того, чтобы мы сейчас имели возможность защищать и строить страну… плюс десятки тысяч погибших гражданских», — сказал Порошенко.

Ранее в Народной милиции самопровозглашенной ДНР обвинили президента Украины Петра Порошенко в том, что он разработал «подлый план» в отношении Донбасса.