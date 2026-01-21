Китайские автомобильные бренды резко сократили число шоурумов в России

В России в 2025 году каждый четвертый шоурум автомобильных марок из КНР был закрыт или переформатирован под другой бренд в условиях низких продаж и роста расходов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертные оценки.

Как отмечает издание, к резкой коррекции рынка привела избыточная активность автомобильных брендов КНР в стране в прежние годы. При этом в 2026-м темпы закрытий могут замедлиться, но с «русификацией» китайских автомобилей продолжится смена вывесок.

Уточняется, что в 2025 году в России закрыли 643 шоурума китайских брендов в сегменте легковых и легких коммерческих машин, что на 40% больше, чем годом ранее. Открыто 459 салонов — в три раза меньше, чем в 2024 году. В итоге общее число точек продаж брендов из КНР сократилось на 7%, до 2,6 тыс., а их доля снизилась с 67 до 64%.

15 января стало известно, что продажи новых легковых автомобилей из Китая на российском рынке сократились на 25,4%, до 685,2 тыс. единиц по итогам 2025 года. Лидерами марочного рейтинга по итогам года стали бренды Haval с результатом 173,3 тыс. машин, Chery (99,8 тыс.), Geely (94 тыс.), Changan (66,2 тыс.) и Jetour (36,5 тыс.).

