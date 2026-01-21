В Госдуме ожидают спада мошенничеств с «эффектом Долиной»

Мошенничество при покупке россиянами квартир, когда бывший собственник впоследствии оспаривает сделку, спадет в 2026 году. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Так он прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта, защищающего россиян от «эффекта Долиной».

В Госдуме 19 января предложили изменить подход к спорам о недвижимости, приобретенной с нарушениями: доказывать, что покупатель был осведомлен о мошеннической схеме, должен будет продавец. Инициатива направлена на защиту добросовестных приобретателей и снижение случаев, когда у них изымают жилье из-за действий третьих лиц. Автор законопроекта — Михаил Делягин.

«После решения Верховного суда по «делу Долиной», как мне кажется, волна подобных дел спадет. Мошеннические схемы подобного рода существовали и раньше, просто не обретали такого общественного резонанса. Сегодня же, когда решение верхней судебной инстанции наконец вступило в силу, думать о том, что какие-то нижестоящие суды будут решать иначе — довольно спорно. Полагаю, теперь все будут опираться как раз на этот прецедент. При этом ранее, до скандального громкого дела, разбирательство и происходило в основном именно по описанной во внесенной инициативе схеме», — отметил Аксененко.

По его словам, дело о мошенничестве рассматривалось между тем, кто мошенникам деньги отдал, и самими мошенниками. А покупатель жилья, машины или каких-то иных ценных вещей, был «в другой сделке» — о купле-продаже, добавил депутат. Соответственно, раз «обманули» не его, то и к разбирательству он не имел отношения до момента, пока не всплывали факты, прямо доказывающие его причастность, уточнил Аксененко.

Аксененко сказал, что не внесено что-то новое, но, вероятно, было необходимо прописать именно этот момент отдельным документом, чтобы в будущем подобные споры не возникали. Депутат поддержал инициативу.

«Считаю, что это неплохая инициатива, своевременная. Однако стоит все равно быть крайне внимательными при проведении любых сделок с недвижимостью, потому что мошенники не сидят на месте, а на каждый шаг придумывают новый вариант обмана. Бдительность никто не отменял — как для продавцов, так и для покупателей. В Госдуме, в свою очередь, продолжаем борьбу с мошенническими схемами и кроме этого законопроекта скоро внесем еще ряд предложений по борьбе с мошенничеством в сфере недвижимости. Так, продолжается разработка законопроектов о деятельности риелторов, изменениях в работе нотариусов, жду ответы на свои запросы в ведомства о внесениях изменений в ЕГРН», — заключил Аксененко.

Ранее стало известно о новой мошеннической схеме возврата квартир после дела Долиной.