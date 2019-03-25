Трое российских военных погибли в Сирии
Минобороны России заявило о гибели трех российских военных в Сирии в конце февраля при нападении боевиков. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным ведомства, боевики напали на российский автомобиль с гуманитарной помощью в провинции Дейр-эз-Зор.
Как отмечается, напавшие на автомобиль боевики были установлены в результате комплекса специальных мероприятий.
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При этом причастные к нападению на российских военных боевики были уничтожены.
Ранее сообщалось, что в Приморье открыли памятник погибшему в Сирии пилоту Су-25.