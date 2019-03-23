NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22
Журнал The National Interest сравнил характеристики российского истребителя Су-57 с американским F-22 Raptor.
По мнению экспертов, F-22 отличается от Су-57 наличием стелс-технологий и особой формой фюзеляжа.
Как отмечается, за счет комбинации маневренности и инфракрасного поиска российский истребитель становится «смертельным противником» для американского.
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При этом F-22 может избежать опасности, если не будет обнаружен Су-57.
Ранее СМИ сообщили, что ВВС США приступили к разработке имитирующих российский Су-57 целей.